Игроки «Ростов-Дона» получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Всего наградили 15 российских гандболисток. Фото: сайт ГК «Ростов-Дон»

По указу президента семь игроков ГК «Ростов-Дон» получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Спортсменок отметили наградами за достижения на Олимпиаде в Токио. Информация об этом появилась на сайте донского гандбольного клуба.

- 11 августа указом президента за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие достижения и волю к победе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени наградили 15 гандболисток. В их числе семь игроков «Ростов-Дона»: Владлена Бобровникова, Анна Вяхирева, Виктория Калинина, Полина Кузнецова, Ксения Макеева, Юлия Манагарова и Анна Сень, - говорится в сообщении.

Российские гандболистки завоевали серебро на этих Олимпийских Играх. В борьбе за второе место в финале команда обыграла соперниц из Франции. Итоговую встречу провели 8 августа, она завершилась со счетом 25:30.

Уже 10 августа донские гандболистки вернулись домой. Девушки признались, что показали очень хороший результат на соревнованиях и считают свою награду «белым золотом».

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