В Ростовской области нашли 14-летнего Романа Стрельцова

Молодого человека сутки не было дома. Фото: группа в VK «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области нашли 14-летнего новочеркасца Романа Стрельцова. Мальчик жив, с ним все в порядке. Информация об этом появилась в соцсетях на странице поискового отряда «ЛизаАлерт Юг».

- Найден патрулем совместно с сотрудниками полиции, - сообщили волонтеры.

Где был школьник и как его отыскали рассказывать не стали. Известно только, что молодой человек пропал без вести вчера, 28 августа. Его сутки не было дома. К счастью, все завершилось благополучно.

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