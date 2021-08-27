По факту исчезновения подростка в Ростове следователи возбудили уголовное дело об убийстве

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения подростка Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростове по факту исчезновения подростка было возбуждено уголовное дело об убийстве.

15-летний Борис Александрович Шемченков ушел из дома еще 19 июля и отправился в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным. Родственники пропавшего утверждают, что у него не было никаких намерений уйти из дома и никаких предпосылок к этому тоже не было. Из-за этих показаний следователи и решили в отношении подростка могло быть совершено преступление

В настоящее время следователи устанавливают местонахождение подростка и отрабатывают различные версии его исчезновения. Активную помощь в поисках оказывают добровольцы поисково-спасательного отряда.

- Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах исчезновения Шемченкова Бориса Александровича или месте его нахождения, просьба обращаться в следственный отдел Ворошиловского района по телефону 8-928-150-30-16, - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нуждающийся в медицинской помощи пожилой человек пропал в Ростовской области.

О Юрии Паленном из поселка Матвеев Курган ничего не известно больше недели.