Водитель и второй пострадавший пассажир попали в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Один человек погиб, еще двое пострадали в ДТП на трассе Ремонтное - Заветное в Ростовской области. Авария произошла сегодня, 29 августа, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, около 20 часов 30 минут 21-летний водитель «ВАЗ-2114» наехал на лошадь. После этого машина вылетела в левую обочину и опрокинулась.

На месте погиб 22-летний пассажир, который находился на переднем сидении справа. Водитель и второй пострадавший пассажир попали в больницу, сейчас их обследуют. По факту произошедшего проводится проверка, добавили в УГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельное ДТП: в Аксае 17-летние юноши разбились на мотоцикле

Предварительно, водитель не справился с управлением (подробности)