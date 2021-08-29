Смертельное ДТП: в Аксае 17-летние юноши разбились на мотоцикле

Трагедия произошла на пересечении Ивана Шахового и Мухиной балки Фото: Сергей ГАПОН

Сегодня, 29 августа, Аксае в ДТП попали двое 17-летних юношей, один из них - пассажир - погиб на месте. Второго пострадавшего - водителя - с травмами увезли в больницу. Молодые люди катались на мотоцикле Baltmotors без шлемов и врезались в каменный бордюр, пояснили в отделе пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, трагедия произошла около 15.50 на пересечении Ивана Шахового и Мухиной балки. Известно, что двухколесного коня взяли без спроса. Это сделали пока родителей не было дома. Предварительно, водитель не справился с управлением.

- Проводится проверка. Взрослые должны убирать ключи от транспорта, они не должны быть в свободном доступе. Подросткам нужно объяснять правила безопасного поведения на дороге. Кроме того, за передачу мотоцикла или машины человеку без прав владельца могут оштрафовать на 30 тысяч рублей, - напомнили в ГИБДД.

Накануне произошел похожий случай. 28 августа в хуторе Федулов 17-летнй водитель скутера врезался в дерево и попал в больницу. Его увезли на скорой в тяжелом состоянии. Предварительно, юноша был пьян.

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