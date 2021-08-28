Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 августа 2021 10:10

В Ростовской области 17-летний юноша устроил ДТП и получил тяжелые травмы

Предварительно, молодой человек был пьян
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Несчастный случай произошел вечером в хуторе Федулов. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Несчастный случай произошел вечером в хуторе Федулов. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области 17-летнй водитель скутера врезался в дерево и попал в больницу. Его увезли на скорой в тяжелом состоянии. Предварительно, юноша был пьян. Об это сегодня, 28 августа, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Несчастный случай произошел вчера вечером, около 20.30, в хуторе Федулов Багаевского района. Молодой человек взял двухколесного коня у друга, чтобы покататься, но не справился с управлением. Причем, шлем до своего заезда молодой водитель проигнорировал и надевать не стал.

- По факту ДТП проводится проверка. На юношу, передавшего скутер, и на его отца составили протоколы. Родители должны ежедневно напоминать подросткам правила безопасного поведения на дороге. Нельзя допускать детей не достигших 16-летнего возраста, не имеющих водительского удостоверения к управлению мопедами, скутерами и другими видами транспорта, - напомнили в ГИБДД.

Похожий случай произошел в Новочеркасске 19 августа. Тогда травмы получил 17-летний пассажир скутера. Его 16-летний товарищ, который был за рулем, отделался испугом.

Подросток устроил ДТП в Ростовской области 28.08.2021
Видео: отдел пропаганды УГИБДД

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области 16-летний подросток на скутере сбил девушку

Водитель транспорта и пешеход попали в больницу (подробности)