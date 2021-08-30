Осень в Ростовской области начнется в резкого похолодания

Уже в пятницу - 3 сентября - ожидается около +19
Фото: Василий Вахрин
На этой неделе с приходом осени в Ростовской области резко похолодает. Температура воздуха начнет понижаться уже с 1 сентября, прогнозирует Гидрометцентр.
Однако лето так просто не отступит. В понедельник и во вторник - 30 и 31 августа - столбики термометров еще задержатся в районе +30-33 градусов.
1 сентября будет на 1-2 градуса прохладнее. На следующий день - 2 сентября - в среднем по региону обещают +25-26 градусов, а уже в пятницу - 3 сентября - ожидается около +19. В выходные будет примерно +20 градусов.
При этом ночная температура воздуха окажется в начале сентября еще ниже. К концу недели она опустится до +11 градусов.
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