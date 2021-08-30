Осень в Ростовской области начнется в резкого похолодания

Уже в пятницу - 3 сентября - ожидается около +19 Фото: Василий Вахрин

На этой неделе с приходом осени в Ростовской области резко похолодает. Температура воздуха начнет понижаться уже с 1 сентября, прогнозирует Гидрометцентр.

Однако лето так просто не отступит. В понедельник и во вторник - 30 и 31 августа - столбики термометров еще задержатся в районе +30-33 градусов.

1 сентября будет на 1-2 градуса прохладнее. На следующий день - 2 сентября - в среднем по региону обещают +25-26 градусов, а уже в пятницу - 3 сентября - ожидается около +19. В выходные будет примерно +20 градусов.

При этом ночная температура воздуха окажется в начале сентября еще ниже. К концу недели она опустится до +11 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, какая погода ждет жителей Ростовской области в сентябре

В первой декаде месяца возможны дожди и сильный ветер (подробности)