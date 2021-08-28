Стало известно, какая погода ждет жителей Ростовской области в сентябре

К концу месяца днем обещают +21-26 градусов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В сентябре жителей Ростовской области ждут резкие перепады температур. Изменения будут связаны с прохождением холодных атмосферных фронтов, сообщила заместитель начальника Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.

- В первой декаде сентября температура почти не изменится. Ночью ожидается до +15-20 градусов, днем будет до +28-33. При этом в отдельные дни столбики термометра днем могут опуститься до +23, ночью - до +9-14 градусов. Связаны эти изменения с прохождением холодных атмосферных фронтов, вторжением холодных воздушных масс, - пояснила Виктория Антоненко.

В этот период возможны дожди и сильный ветер. К концу месяца по ночам должно быть около +10-15 градусов, днем в районе +21-26 градусов.

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