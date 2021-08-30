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Общество30 августа 2021 16:47

Дымовая завеса: на трассе Константиновск - Тацинская ухудшилась видимость

Около дороги горит камыш
Ангелина СКИБА
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Автолюбителей просят быть предельно аккуратными в условиях плохой видимости

Автолюбителей просят быть предельно аккуратными в условиях плохой видимости

Фото: Федор СКВОРЦОВ

В Ростовской области водителей предупреждают об ухудшении видимости на 1-2 километре трассы Константиновск - Тацинская. Причина - дымовая завеса. Информация сегодня, 30 августа, поступила от отдела пропаганды УГИБДД.

- Из-за возгорания камыша видимость на дороге около 500 метров, - уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции также добавили, что на опасном участке сейчас дежурят экипажи ДПС. Они следят за ситуацией на проезжей части. Автолюбителей просят быть предельно аккуратными и внимательными в условиях плохой видимости. Нужно строго соблюдать правила дорожного движения.

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