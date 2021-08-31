Всех, у кого нет противопоказаний, призывают прививаться против коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области начнут отстранять от работы непривитых сотрудников вузов и ссузов. Речь идет о специалистах, которые не имеют противопоказаний к вакцинации, сообщил главный санврач Дона Евгений Ковалев на заседании оперштаба по борьбе в COVID-19.

- Если в школах привились уже около 80% работников, то не очень хорошо выглядит ситуация в высших учебных заведениях, где хотя бы один раз сделали прививку только 58% сотрудников, а с учетом переболевших эта цифра едва дотягивает до 62%, - прокомментировал Евгений Ковалев.

По словам эксперта, также на «недостаточном уровне» сейчас находится иммунизация среди молодежи от 18 до 39 лет, в том числе среди студентов и иностранных учащихся.

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