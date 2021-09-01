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Происшествия1 сентября 2021 9:40

В Ростовской области трое сотрудников ГИБДД попали под следствие

По предварительным данным, правоохранители не стали оформлять протоколы на пьяных водителей
Ангелина СКИБА
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Дело в отношении сотрудников ГИБДД завели по уголовным статьям

Дело в отношении сотрудников ГИБДД завели по уголовным статьям

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ростовской области троих сотрудников отдела ГИБДД Миллеровского района подозревают сразу по нескольким уголовным статьям, в том числе в превышении полномочий и подстрекательстве к превышению власти в рамках своих обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, правоохранители не составили административные протоколы, из-за чего от ответственности ушли четыре человека. Причем двоих из них должны были наказать за управление транспортом в пьяном виде.

- Возбуждено уголовное дело. Идет следствие. Эксперты выясняют все детали и обстоятельства преступления, - прокомментировали в пресс-службе Следкома.

Известно, что в полиции сейчас также проводят проверку. Если вину сотрудников докажут, их могут уволить. Сейчас подозреваемых пока отстранили от работы.

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