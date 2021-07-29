Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 июля 2021 16:18

В Ростове арестовали посредника при передаче взятки сотрудникам МРЭО

Подозреваемый сейчас проходит по статье «Посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору»
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Каким именно «должностным лицам» мужчина отдал деньги следствие пока не установило

Каким именно «должностным лицам» мужчина отдал деньги следствие пока не установило

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове до 23 сентября под стражу отправили подозреваемого в посредничестве при передаче взятки сотрудникам таганрогского пункта МРЭО ГИБДД. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Выступая в роли посредника передал должностным лицам взятку за успешную сдачу практической части экзамена на право управления транспортным средством, - прокомментировали в инстанции.

Причем каким именно «должностным лицам» мужчина отдал деньги, следствие пока не установило. Известна только сумма, которую они получили - 190 тысяч рублей.

Подозреваемый сейчас проходит по статье «Посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору». Ранее сообщалось, что он был замешан в этом не один, якобы вместе с ним был еще один мужчина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Цена картины - от 2 до 50 тысяч рублей: Художник озвучил стоимость портрета полицейского в орденах маршала Советского Союза

В доме экс-главы МРЭО Таганрога прошли обыски (подробности)