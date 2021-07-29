В Ростове арестовали посредника при передаче взятки сотрудникам МРЭО

Каким именно «должностным лицам» мужчина отдал деньги следствие пока не установило Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове до 23 сентября под стражу отправили подозреваемого в посредничестве при передаче взятки сотрудникам таганрогского пункта МРЭО ГИБДД. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Выступая в роли посредника передал должностным лицам взятку за успешную сдачу практической части экзамена на право управления транспортным средством, - прокомментировали в инстанции.

Причем каким именно «должностным лицам» мужчина отдал деньги, следствие пока не установило. Известна только сумма, которую они получили - 190 тысяч рублей.

Подозреваемый сейчас проходит по статье «Посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору». Ранее сообщалось, что он был замешан в этом не один, якобы вместе с ним был еще один мужчина.

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