Цена картины - от 2 до 50 тысяч рублей: Художник озвучил стоимость портрета полицейского в орденах маршала Советского Союза

Портрет полицейского из Таганрога поразительно похож на маршала Советского Союза Александра Василевского. Фото: источник издания в правоохранительных органах региона; фотохроника ТАСС

Не успел в Ставропольском крае утихнуть грандиозный коррупционный скандал, фоном которого стал золотой унитаз, как эстафету приняли в соседней — Ростовской области. В центре внимания оказался начальник областного ГИББД и более 35 его подчиненных, которых подозревают в организации преступного сообщества, получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. В «КП — Ростов-на-Дону» выяснили детали истории.

КОМУ - ПРАВА, А КОМУ – ФИНАНСОВЫЕ БОНУСЫ

По версии следствия, в приморском городе Таганроге на широкую ногу было поставлено получение водительских удостоверений не за знания, а за «благодарность». Сейчас правоохранители выясняют, кто именно из сотрудников МРЭО брал взятки. В рамках расследования уголовного дела обыски прошли и в доме у бывшего начальника МРЭО Таганрога, который сейчас несет службу в другом городе. Результат обыска оказался не столь впечатляющим, как у главы ГИБДД Ставрополя, но тоже весьма любопытным.

Стоит отметить, что у донского полицейского жилище все же более скромное. Двухэтажный дом полицейского из Таганрога расположен в просторном дворе, по периметру которого высажены деревья. Сама территория застлана зеленым газоном, а вымощенная каменная дорожка ведет от дома прямо к бассейну, рядом с которым стоит шезлонг. Так что таганрожец, как и ставропольский коллега, любит водные процедуры на свежем воздухе.

В доме у полицейского прошли обыски. Фото: источник в правоохранительных органах региона

Но есть в доме у донского правоохранителя и своя «фишка». В коттедже нашли его портрет маслом. Причем выполнена картина в лучших традициях советского парадного портрета. На холсте художник написал полицейского в форме маршала Советского Союза. На груди у стража порядка из Таганрога медаль «Золотая звезда» и орден «Победа». Даже невооруженным глазом видно, что портрет копирует образ великого стратега Победы - маршала Александра Василевского.

ПОЧЕМ ИСКУССТВО?

Свою оценку портрету уже с точки зрения искусства дал Заслуженный художник РФ Олег Игнатов. По его словам, если портрет выполнен маслом (по одной фотографии, не видя работу вживую, трудно судить точно, - прим. ред.), то цена ему от силы тысяч 50 рублей. Но есть и другой вариант.

- Это может быть обычный постер. То есть распечатанная фотография человека. Тогда цена такому портрету – около пяти тысяч рублей, - объяснил ростовский художник.

Также, по его словам, в донской столице нередко заказывают подобные портреты. Причем сделать это можно и через интернет: прислать фото, а через неделю получить картину в натуральную величину причем в разных стилях. Цена вопроса – от двух тысяч рублей.

У донского полицейского нашли наличные и банковские карты. Фото: источник в правоохранительных органах региона

СДАВАЛИ НА «ОСОБЫХ» УСЛОВИЯХ

Завершают «картину маслом» обыска дома у правоохранителя различные купюры: рубли, евро, доллары, а также десяток пластиковых карт разных банков.

Напомним, следователи полагают, что сотрудники местной автошколы договорились с сотрудниками МРЭО ГИБДД о том, чтобы самые слабые ученики сдавали практику на особых финансовых условиях.

По версии следствия, горе-ученики сдавали определенные суммы сотруднику автошколы, а тот вместе с приятелем относил наличку сотрудникам МРЭО. В итоге представители ГИДД оставались с финансовыми бонусами, а горе-выпускники автошколы выезжали на дорогу с правами.

Такая схема функционировала как минимум год. Однако информация о том, что творится в рядах правоохранителей, дошла до ФСБ. Силовики стали инициаторами возбуждения уголовного дела, которым сейчас занимается второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного Комитета Ростовской области.

- Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух лиц. Это 41-летний сотрудник автошколы и 39-летний житель региона. Их подозревают в посредничестве при даче взятки, - прокомментировали в пресс-службе донского Следкома.

Следствие уверено, что фигурантов будет больше. Сейчас выясняют, кто именно из сотрудников МРЭО брал взятки. В рамках расследования уголовного дела провели обыски и в доме у бывшего начальника МРЭО Таганрога. При этом обвинения хозяину дома не предъявлены. Пока проводятся обычные в таком деле следственные действия. Определить вину или невиновность человека может только суд.

Во дворе - плитка, клумбы и газон. Фото: источник в правоохранительных органах региона

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