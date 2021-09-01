Рекультивацию мусорного полигона Таганрога планируют начать в 2022 году

Сергей Бурлаков встретился с министром природы России Александром Козловым. Фото: соцсети

Министр природы России Александр Козлов пообещал выделить деньги на рекультивацию мусорного полигона в Таганроге. Средства на эти цели и сами работы должны начать уже в 2022 году. Об этом после беседы с главой Минприроды в Instagram сообщил «Человек планеты», паралимпиец Сергей Бурлаков.

- Спешу поделиться радостной новостью. Встретился с министром природы России Александром Козловым по поводу таганрогского мусорного полигона. Александром Александровичем принято решение, что уже в будущем году начнётся рекультивация свалки. В ближайшее время запустят все необходимые процедурные вопросы для того, чтобы город мог получить средства, - написал Сергей Бурлаков.

Общественный деятель добавил, что свалка уже давно беспокоит местных жителей. До этого момента было «абсолютно непонятно, каковы сроки начала работ, что будет в итоге, и когда таганрожцы смогут жить комфортно».

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