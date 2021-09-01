С 1 сентября в Таганроге изменили график движения нескольких автобусов

По-новому будут курсировать пять маршрутов Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 сентября в Таганроге изменили графики движения сразу нескольких автобусов. Речь идет о маршрутах № 11, 13, 30 и 60. Об этом сообщает сайт администрации приморского города.

Как поясняют местные власти, такое решение приняли в связи с началом работы школы № 39. Ее возводили с 2019 года. Открытия этого образовательного учреждения таганрожцы очень ждали.

- Также с 1 сентября до подведения итогов обследования пассажиропотока изменятся графики автобусов № 17, курсирующих по схеме: Галицкого - Чучева - Шолоховская (в прямом и обратном направлениях, далее по маршруту), - говорится на сайте администрации Таганрога.

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