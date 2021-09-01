На Южном подъезде к Ростову открыли проезд по обновленному участку пути

По окончании работ участок с 6 по 7 км будет шестиполосным. Фото: сайт ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

На Южном подъезде к Ростову открыли движение по обновленному участку пути. Речь идет о левой стороне трассы А-135. Машины на этот участок будут поэтапно перенаправлять до 2 сентября. Информация об этом появилась на сайте ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

- Движение разрешено по четырем полосам, по двум в каждом направлении. С правой стороны дороги продолжится строительство двух новых полос. По окончании работ участок с 6 по 7 км будет шестиполосным, - говорится в сообщении.

Второй этап реконструкции Южного подъезда уже ведут. Дорогу с 4 по 7 км планируют расширить до восьми полос. В начале этого участка должны возвести разворотную эстакаду, в конце - появится новый съезд с поворотом в направлении Краснодар - Батайск.

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