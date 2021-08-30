Еще 600 млн рублей выделили на строительство ростовского моста на Малиновского

Сейчас через переправу курсируют легковушки и автобусы. Фото: сайт министерства транспорта РО

Ростову на строительство моста на улице Малиновского федеральные власти дополнительно выделили еще 600 млн рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства должны потратить на ускорение реконструкции пути через железную дорогу. Также денег должно хватить на участок проезжей части от Факельной до Типографской.

Еще 30 июля открыли проезд по мосту для легковых машин и автобусов. Однако полное открытие переправы планируют на декабрь 2021 года. Общая протяженность участка реконструкции - 1,5 км. Стоимость проекта - 2,7 млрд рублей. Работы сейчас находятся в заключительной фазе.

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