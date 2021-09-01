4878 жителей Ростовской области обратились в больницу после укусов клещей

Если после укуса вы почувствовали недомогание нужно срочно обратиться к врачу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области после укусов клещей в больницы обратились уже 4878 человек, 1727 из них - дети, в возрасте до 14 лет. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Кроме того, в клещах, собранных на территории Каменска-Шахтинского, городов Гуково, Зверево, Куйбышевского и Матвеево-Курганского районов обнаружили ДНК возбудителей эрлихиоза и анаплазмоза. Это инфекционные заболевания, которыми может заразиться человек. Местных властей уже предупредили, должны провести обработку.

Что касается случаев Крымской геморрагической лихорадки, то здесь цифра не изменилась. С начала года на Дону агрессивные паукообразные заразили 16 человек.

Чаще всего клещи нападают на тех, кто связан с сельским хозяйством. Однако это не значит, что обычные отдыхающие также в безопасности. На природе лучше носить одежду с длинными рукавами, штаны, носки и плотную обувь.

Если вас все-таки укусил клещ, не пытайтесь снять его самостоятельно. Если после укуса вы почувствовали недомогание, повышение температуры, мышечные или суставные боли необходимо срочно обратиться к врачу.

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