ДНК туляремийного микроба нашли у клещей в Ростовской области

Если вас укусил клещ, не пытайтесь снять его самостоятельно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области от укусов клещей пострадали уже 4840 человек, 1719 из них - дети до 14 лет. Об этом сегодня, 26 августа, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

При этом новых случаев заражения от агрессивных паукообразных пока не зафиксировали. Всего с начала года 16 жителей Дона заболели от клещей крымской геморрагической лихорадкой, а еще 5 человек подхватили иксодовый боррелиоз.

Однако сейчас появилась новая угроза - в особях, снятых в хуторе Северном, нашли ДНК туляремийного микроба. Чтобы инфекция не передалась людям, от властей района потребовали провести профилактические обработки.

Чаще всего клещи нападают на тех, кто связан с сельским хозяйством. Однако это не значит, что обычные отдыхающие также в безопасности. В Роспотребнадзоре рекомендуют носить на прогулке или во время работы одежду с длинными рукавами, нужно надевать штаны, носки и плотную обувь.

Если вас все-таки укусил клещ, не пытайтесь снять его самостоятельно. Нужно сразу обратиться к медикам в травмапункт.

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