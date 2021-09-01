Как изменилось расписание матчей ФК «Ростов»: с кем и когда сыграет команда

Следующая игра "Ростова" пройдет 13 сентября. Фото: ФК "Ростов".
Изменилось расписание матчей ФК «Ростов» в турнире 2021/22 Российской Премьер-Лиги. Рассказываем, когда и с кем сыграют «желто-синие».
13 сентября
19.30 — ФК «Ростов» — «Краснодар»
Где: на «Ростов Арене»
18 сентября
16.30 — ФК «Крылья советов» — «Ростов»
Где: на «Самара Арене»
26 сентября
16.30 — ФК «Ростов» — «Ахмат»
Где: на «Ростов Арене»
3 октября
19.00 — ФК «Локомотив» — «Ростов»
Где: на «РЖД Арене»
Расписание матчей ФК «Ростов» и других клубов изменилось из-за выступлений российской сборной. Напомним, в состав команды вошли два игрока «Ростова» Сергей Песьяков и Максим Осипенко. В первом отборочном матче чемпионата мира российские футболисты встретятся со сборной Хорватии. Игра пройдет 1 сентября на стадионе «Лужники».
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