Как изменилось расписание матчей ФК «Ростов»: с кем и когда сыграет команда

Следующая игра "Ростова" пройдет 13 сентября. Фото: ФК "Ростов".

Изменилось расписание матчей ФК «Ростов» в турнире 2021/22 Российской Премьер-Лиги. Рассказываем, когда и с кем сыграют «желто-синие».

13 сентября

19.30 — ФК «Ростов» — «Краснодар»

Где: на «Ростов Арене»

18 сентября

16.30 — ФК «Крылья советов» — «Ростов»

Где: на «Самара Арене»

26 сентября

16.30 — ФК «Ростов» — «Ахмат»

Где: на «Ростов Арене»

3 октября

19.00 — ФК «Локомотив» — «Ростов»

Где: на «РЖД Арене»

Расписание матчей ФК «Ростов» и других клубов изменилось из-за выступлений российской сборной. Напомним, в состав команды вошли два игрока «Ростова» Сергей Песьяков и Максим Осипенко. В первом отборочном матче чемпионата мира российские футболисты встретятся со сборной Хорватии. Игра пройдет 1 сентября на стадионе «Лужники».

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