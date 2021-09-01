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Общество1 сентября 2021 16:41

Педработникам в Ростовской области начнут платить премию за классное руководство

На это из резервного фонда правительства страны выделили свыше 75 млн рублей
Ангелина СКИБА
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Надбавку получат специалисты, работающие по программам среднего профобразования. Фото: сайт правительства РО

Надбавку получат специалисты, работающие по программам среднего профобразования. Фото: сайт правительства РО

С 1 сентября в Ростовской области около 30 тысяч педработников начнут ежемесячно получать за классное руководство и кураторство по 5 тысяч рублей. Эту надбавку выделили специалистам, которые работают по программам среднего профобразования, в том числе с учащимися, имеющими ограничения по здоровью. Об этом сообщила глава донского Минобра Лариса Балина.

- Заключили соглашение о предоставлении в 2021 году из резервного фонда правительства России свыше 75 млн рублей на выплаты педработникам. С нового учебного года кураторы групп ежемесячно будут получать по 5 тысяч рублей, - сказала Лариса Балина.

Еще в прошлом году президент Владимир Путин поручил создать систему мотивации и поддержки классных руководителей. С осени 2020 года работники общеобразовательных учреждений уже получают дополнительную выплату в 5 тысяч рублей. В прошлом году на это из областной казны выделили свыше 560 млн рублей, в этом году - около 1,7 млрд рублей.

- Сегодня денежное вознаграждение получают более 22,2 тысячи классных руководителей. Все ранее установленные в регионе выплаты за классное руководство сохраняются, - добавила Лариса Балина.

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