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Происшествия1 сентября 2021 17:09

Горела квартира: в Волгодонске пожарные спасли двух жильцов пятиэтажки

Пламя уже потушили, сейчас устанавливают причины ЧП
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На месте происшествия от МЧС работали 18 человек

На месте происшествия от МЧС работали 18 человек

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сегодня, 1 сентября, в Волгодонске потушили пожар в жилой пятиэтажке. Из огня спасли двух человек, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Ростовской области.

- Информация о возгорании на улице 50 лет СССР поступила в 15.40. Огнем было охвачено 15 квадратных метров. В 16.33 горение ликвидировали, - прокомментировали в ведомстве.

На месте происшествия от МЧС работали 18 человек, было задействовано 5 единиц техники. Причину возгорания сейчас уточняют.

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