Горела квартира: в Волгодонске пожарные спасли двух жильцов пятиэтажки

На месте происшествия от МЧС работали 18 человек Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сегодня, 1 сентября, в Волгодонске потушили пожар в жилой пятиэтажке. Из огня спасли двух человек, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Ростовской области.

- Информация о возгорании на улице 50 лет СССР поступила в 15.40. Огнем было охвачено 15 квадратных метров. В 16.33 горение ликвидировали, - прокомментировали в ведомстве.

На месте происшествия от МЧС работали 18 человек, было задействовано 5 единиц техники. Причину возгорания сейчас уточняют.

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К этому моменту пожар уже потушили (подробности)