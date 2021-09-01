В Ростове исследуют пассажиропоток общественного транспорта

Эксперты рассмотрят 300 графиков маршрутов в рабочие и выходные дни Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 сентября в Ростове начали обследование пассажиропотока на всех видах общественного транспорта. Подобные проверки уже проводили и до этого. Они показывают полную картину в сфере транспортного обслуживания населения, сообщили власти.

- Такие обследования помогают департаменту транспорта связать свою работу с реальными фактическими данными и определять необходимое количество подвижного состава на линиях, - говорится в сообщении на сайте администрации.

Обследование продлится до 15 ноября 2021 года. Эксперты рассмотрят 300 графиков маршрутов в рабочие и выходные дни, это сделают в том числе с помощью автоматизированных устройств.

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