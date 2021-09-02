Пробки в Ростове-на-Дону на утро 2 сентября: на дорогах небольшие пробки

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 2 сентября зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Малиновского, Доватора, Еременко, Всесоюзная, Портовая, Батуринская, Литвинова, 2-я Баррикадная, Спартаковская, Интернациональная, Международная, 2-я Краснодарская и проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улице Варфоломеева, улице Мечникова, улице 1-й Майской, улице Мясникова, улице Стадионной, улице Шеболдаева, проспекте Михаила Нагибина, улице Цезаря Куникова, проспекте Ленина, улице Нансена, переулке Ашхабадском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Особенная, Зрелищная, 1-я Форматная, Тарновского-Терлецкого

На Северном пробки скапливаются на улицах Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Нариманова.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Виталия Ходоша, Алябьева, Шостаковича, Орская, Каскадная, Вятская, Киргизская, Страны Советов, 50-летия Ромтсельмаша, Щербакова, Менжинского, переулку Днепровскому и проспекту Шолохова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 1 сентября: по городу четырехбалльные пробки.

Выяснили, где образовались пробки в Ростове-на-Дону на утро 1 сентября.