779 нарушителей масочного режима поймали в общественном транспорте Ростова

779 нарушений масочного режима выявили в августе в общественном транспорте Ростова. Всего с проверкой за месяц обошли более 18 490 машин, сообщает сайт администрации города.

- Из 779 нарушений 775 оказались со стороны пассажиров, четыре - со стороны водителей. К тем, кто не соблюдал санитарные меры, применили санкции статьи 20.6.1 КоАП РФ, - говорится в сообщении.

Также инспекции проводили и транспортные предприятия. Сотрудники АТП осмотрели 12 505 единиц подвижного состава. Вынесли 95 дисциплинарных взысканий для водителей.

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