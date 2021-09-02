Жилой микрорайон планируют возвести в Ростове на левом берегу Дона

Речь идет о нескольких участках на улице Шоссейной
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове на левом берегу Дона планируют возвести новый жилой микрорайон, этот проект был вынесен на общественные слушания. Соответствующую документацию опубликовали на сайте городской администрации. Речь идет о нескольких участках общей площадью в 82940 кв метров на улице Шоссейной.
- Предлагается включить участки на Шоссейной в районе залива «Ковш» в границы зоны общественно-жилой застройки для проекта по строительству нового микрорайона. Внесение изменений не противоречит зонированию Генплана, - говорится в опубликованном тексте.
Итоги общественных слушаний пока неизвестны. Ранее власти назвали территорию на левобережье перспективной. Уже сейчас там развивают спортивный кластер и зону отдыха.
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