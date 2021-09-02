Стало известно, где в Ростове установят новые модульные туалеты

Туалеты будут выглядеть примерно так. Фото: сайт администрации Ростова

10 новых модульных туалетов до 27 сентября установят в центре Ростова. Информацию об этом с адресами павильонов опубликовали на сайте администрации города.

Так, шесть конструкций возведут в Кировском районе: на набережной в районе домов на Береговой, 16а и 41-43, на Большой Садовой, 113Б, Пушкинской, 175 и 212 С2, а также на Ворошиловском, 78.

Три павильона будут работать в Ленинском районе: около Береговой, 8, Московской, 52А и Пушкинской, 25. Еще один - в Пролетарском районе в сквере Фрунзе.

У этих построек будут по две кабинки с отдельными входами. Одно из помещений оборудуют для маломобильных посетителей, подняться они смогут по пандусам.

Как сообщают власти, туалеты оснастят обогревателями и вентиляцией, установят видеокамеры. Будут работать терминалы безналичной оплаты услуги. Уличные туалеты должны прослужить не менее десяти лет.

Ранее конкурс на поставку конструкций и их установку выиграл предприниматель из Санкт-Петербурга Егор Евдокимов. Он был единственным участником тендера.

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