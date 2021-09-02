Количество безработных в Ростове снизилось в пять раз

На новую работу трудоустроились 13 700 человек. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове с начала года новую работу нашли и трудоустроились 13 700 человек. В целом количество безработных в городе снизилось в пять раз, сообщил в Instagram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Ситуация на рынке труда стабилизировались. Мы постепенно приблизились к показателям, которые были до начала пандемии. Если в январе 2021 года работу искали 29 тысяч ростовчан, то сейчас в центрах занятости официально зарегистрировано 6,4 тысяч человек, - написал Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, таких результатов донская столица добилась благодаря участию в нацпроекте «Демография» и содействию занятости населения. Кроме того, с профориентацией помогали юношам и девушкам старше 14 лет.

- С начала года по проекту «Демография» услуги по профобучению получили более тысячи человек. До конца года обучатся еще 1300. Сейчас очень востребован младший медперсонал. Некоторые безработные смогли найти себя в новой профессии, переквалифицировавшись из администратора в полиграфолога или из инженера в наладчика газового оборудования. Кроме того, в центре «Новый Ростов» 163 жителя города освоили основы предпринимательской деятельности, - рассказал Алексей Логвиненко.

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