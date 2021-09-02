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Общество2 сентября 2021 14:46

В Ростовской области ветерану Вадиму Терновому исполнилось 100 лет

Юбиляра уже поздравил донской губернатор
Ангелина СКИБА
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Почётную грамоту и цветы Вадиму Терновому вручил замгубернатора Артем Хохлов. Фото: сайт правительства РО

Почётную грамоту и цветы Вадиму Терновому вручил замгубернатора Артем Хохлов. Фото: сайт правительства РО

Сегодня, 2 сентября, в Ростовской области 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, орденоносцу Вадиму Терновому. Крепкого здоровья и долгих лет жизни ему по телефону пожелал Василий Голубев, а почётную грамоту и букет цветов юбиляру вручил замгубернатора Артем Хохлов, сообщает донского правительства.

Вадима Тернового призвали в ряды Красной армии в начале войны. Он был начальником связи и сотрудником управления РККА Второй воздушной армии Закавказского фронта. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, а также медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией в 1941-1945», «За безупречную службу» 1 степени.

В мирное время Вадим Михайлович трудился инженером на авиационном ремонтном заводе в Днепродзержинске и НИИ связи Таганрога.

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