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Общество2 сентября 2021 17:03

Под Ростовом обнаружили незаконную свалку площадью более 1 га

Эта территория сопоставима с 1,5 футбольными полями стадиона «Ростов Арена»
Ангелина СКИБА
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Нарушителям предстоит компенсировать сумму экологического ущерба

Нарушителям предстоит компенсировать сумму экологического ущерба

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Свалку площадью более 1 га и высотой до 8 метров обнаружили под Ростовом на окраине села Большие Салы. Нарушители уже успели свезти туда около 200 тысяч тонн отходов, сообщили в ГК «Чистый город».

Сотрудники экоконтроля организации выяснили, что на площадку ежедневно приезжают по 100 машин с мусором. Большинство следов ведут к бывшему универсаму «Северный» на бульваре Комарова. Его снесли и теперь все бетонные перекрытия, утеплители, гипсокартон просто вывозят подальше. Территорию таким образом расчищают для нового жилого комплекса.

- Кроме того, на свалку строительные отходы свозят и другие серые перевозчики Ростова. Это при том, что в самом городе на 1-ом Машиностроительном, а также в Мясниковском районе рядом с хутором Веселым есть вполне законные пункты приёма мусора, - отмечают в ГК «Чистый город».

Как добавили в пресс-службе регоператора, площадь захламления на обнаруженном участке сопоставима с 1,5 футбольными полями стадиона «Ростов Арена». По этому происшествию уже написали заявление в прокуратуру и Минприроды Дона, туда же отправили все материалы.

Нарушителям грозит не только штраф. Им предстоит компенсировать сумму экологического ущерба, которая может составить сотни миллионов рублей. Также они должны будут ликвидировать нелегальный мусорный полигон.

Нелегальная свалка под Ростовом 02.09.2021
Видео: пресс-служба ГК «Чистый город»

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