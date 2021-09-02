Росприроднадзор: «В реке Дон обнаружили загрязнение нефтепродуктами»

Проверку провели на участке протяженностью в 230 км. Фото: сайт Росприроднадзора

Превышение допустимого количества нефтепродуктов и взвешенных веществ выявили в некоторых местах реки Дон в Ростовской области. О первых результатах исследования водной артерии сегодня, 2 сентября, сообщили в Росприроднадзоре.

Проверку проводили с июля на участке в 230 км - от Ростова до Цимлянского водохранилища. Всего специалисты отобрали свыше 260 проб воды и донных отложений в 21 точке.

- Нам важно оценить состояние реки в динамике, окончательных выводов пока не делаем. В течение этого и следующего месяцев продолжим отбирать пробы, выявлять повторные превышения загрязняющих веществ. После этого мы с полной уверенностью сможем назвать конкретные точки, которые загрязняются систематически, - пояснил руководитель управления Росприроднадзора Алексей Кузьмин.

Экологическое состояние реки Дон исследуют по поручению руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой. Все мероприятия продлятся до конца осени.

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