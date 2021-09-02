В Ростовской области открыли «Школу фермера»

Обучение в «Школе фермера» сейчас проводят бесплатно. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области 20 бизнесменов и владельцев хозяйств пройдут обучение в «Школе фермера». Проект уже стартовал, его открыли в Донском ГАУ. В этом же вузе будут проходить занятия, сообщает сайт донского правительства.

Участников проекта отобрали по итогам конкурса. В течение трех месяцев слушателей курсов познакомят с методами ведения агробизнеса. Также бизнесмены и фермеры повысят свою финансовую грамотность.

- Донской регион большое внимание уделяет развитию фермерства. За восемь лет гранты на создание и развитие хозяйств получили почти 850 человек. Практически каждый десятый фермер области получатель гранта. Отрадно, что и среди 20 слушателей «Школы фермера» есть четыре обладателя гранта «Агростартап», - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Обучение в «Школе фермера» проводят бесплатно по двум направлениям: сельскохозяйственная потребительская кооперация, организация и функционирование КФХ в современных условиях по профилю молочное животноводство. Программа рассчитана на более чем 250 часов теории и практики. Участники создадут бизнес-планы, которые смогут претендовать на гранты.

- Задействовали ведущих ученых университета. Также уже определили площадки для практических занятий. Это наиболее «продвинутые» и технологичные хозяйства, использующие самое современное оборудование, - рассказал ректор Донского ГАУ Владимир Федоров.

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