Жителя Ростовской области заподозрили в изнасиловании подростка

В Ростовской области местного жителя подозревают в изнасиловании подростка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области местного жителя заподозрили в изнасиловании подростка. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ "Развратные действия в отношении лица достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что в Семикаракорском районе 48-летний местный житель в июне-июле 2021 года неоднократно насиловал своего знакомого 13-летнего подростка. Злоумышленника правоохранителям удалось задержать и заключить под стражу.

- В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проверяется причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступлений, - говорится в тексте сообщения.

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