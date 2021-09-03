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Общество3 сентября 2021 9:00

В Ростовской области на поддержку молочной фермы потратят 9,2 миллиона рублей

В этом году было произведено 150 тонн козьего молока
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Ростовской области на поддержку молочной фермы потратят 9,2 миллиона рублей

В Ростовской области на поддержку молочной фермы потратят 9,2 миллиона рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области на поддержку козьей фермы, находящейся в Орловском районе потратят 9,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского правительства.

- Два года назад на развитие козьей фермы хозяйство Игнатченко получило грант в размере 7,5 млн рублей и областную субсидию – 1,7 млн рублей. Ежегодно сельхозпроизводитель за счет субсидии возмещает часть затрат на производство молока, - говорится в тексте сообщения.

За истекший период нынешнего года на ферме произвели 150 тонн козьего молока. Стоит отметить, что это на 200% больше, чем в прошлом году, а также были выпущены почти девять тонн сыров. В настоящее время в области уже действует 17 козьих молочных ферм, четыре из них, в том числе Игнатченко, получили грантовую поддержку.

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В региональном минсельхозпроде считают, что именно такие небольшие предприятия способны постепенно закрыть существующие потребности по переработке сырья.