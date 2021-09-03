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Общество3 сентября 2021 9:35

Дожди с грозами ожидаются в Ростовской области 3 сентября

Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными в непогоду
Ангелина СКИБА
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Дожди обещают сегодня и в донской столице

Дожди обещают сегодня и в донской столице

Фото: Михаил ФРОЛОВ

3 сентября местами в Ростовской области ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-24 м/с. Об этом сообщают синоптики и предупреждают в региональном управлении МЧС.

Дожди обещают сегодня и в донской столице. Днем температура воздуха составит около +19 градусов. Однако ветер в городе будет умеренным, около 7 м/с. Осадки возможны и завтра, 4 сентября.

Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными в непогоду. Нельзя стоять под деревьями и слабоукрепленными конструкциями. Подходить к оборванным проводам опасно для жизни.

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