Доступность сети 5G в Ростове планируют обеспечить к 2024 году

По словам Максута Шадаева, на здоровье такие станции не влияют Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доступность сети 5G в городах-миллионниках, таких как Ростов, должны обеспечить к 2024 году. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передает «Интерфакс».

- 5G - это критическая технология. Было принято решение идти по пути создания собственного производства. С точки зрения скорости к 2024 году доступность 5G должна быть обеспечена во всех городах-миллионниках", - сказал Максут Шадаев.

Также чиновник назвал «беспочвенными» слухи о вреде 5G. По словам Максута Шадаева, на здоровье такие станции не влияют. Также они не перекрывают работу других подобных точек связи. На производство и серийный выпуск необходимого оборудования для регионов федеральные власти выделили субсидию в 21,46 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области сотовой связью не обеспечили 18 населенных пунктов

Всего на сегодняшний день позвонить родственникам и выйти в Интернет могут жители 1 100 территорий региона (подробности)