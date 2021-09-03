С 6 сентября в Ростовской области ослабят ограничения по COVID-19

Губернатор утвердил изменения 3 сентября. Фото: сайт правительства РО

Сегодня, 3 сентября, губернатор Ростовской области смягчил ограничения по коронавирусу. Изменения, которые внесли в постановление №272, вступят в силу уже через несколько дней, с 6 числа, сообщает сайт донского правительства.

Так, с понедельника возобновят плановую медпомощь, в том числе госпитализацию. Пациенты смогут посещать многопрофильные амбулаторно-поликлинические организации. Разрешенная заполняемость мест в стационарах - 50%. Снова можно будет проходить профосмотры и диспансеризацию.

Для организаций отменили необходимость переводить 30% своих сотрудников на дистанционный формат. Это не касается людей старше 65 лет, а также работников с хроническими заболеваниями.

Разрешили работу общепита в ТРЦ, конечно, с соблюдением всех санитарных правил. Места развлечения и досуга в торговых центрах можно посещать с сертификатом о вакцинации, при наличии справки о перенесенной инфекции или со свежим ПЦР-тестом.

До 50% увеличили заполняемость залов в театрах и кинозалах. При рассадке зрители должны соблюдать дистанцию.

Отдельные решения приняли по «Ростов Арене». При проведении спортивных мероприятий на ней заполняемость трибун увеличивается до 25%.

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