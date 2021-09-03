В Ростовской области к утру 3 сентября выявили 477 случай COVID-19

В лабораториях за сутки провели 13591 тест Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области выявили 477 новый случай COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,99. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2995. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 53 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 194. На втором месте находятся Аксайский и Сальский районы, там по 10 заболевших, в Азовском, Волгодонском и Красносулинском районах.

По 8 случаев - в Батайске, Волгодонске, Багаевском, Мясниковском и Неклиновском районах, по 7 - в Новочеркасске, Егорлыкском, Миллеровском, Обливском и Семикаракорском районах. Меньше всего положительных тестов - по 2 - Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Пролетарском и Усть-Донецком районах.

Среди новых заболевших 32,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7% - от 46 до 65 лет, 14,5% - от 66 до 79 лет, 5% - старше 80 лет, 14,9% - дети.

Лечение в стационарах получают 3944 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 39 человек, на неинвазивной ИВЛ - 324.

Кроме того, за сутки зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Это 17 женщин 56, 58, 60, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 80, 85, 87 лет, и 11 мужчин 40, 51, 56, 57, 67, 73, 74, 78, 79, 84 лет. У всех скончавшихся пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, все в регионе не смогли спасти 6071 человека с начала пандемии. Выздоровели 108627 человек, за сутки - 395 человек.

Ранее в регионе отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов. Соответствующий документ подписал главный санитарный врач Евгений Ковалев.

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