В Ростовской области отменили обязательную вакцинацию для студентов

Ранее говорили о «недостаточном уровне» вакцинации молодежи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области отменили обязательную прививочную кампанию среди студентов вузов от 18 лет и учащихся профессиональных образовательных организаций. Соответствующее постановление подписал глава управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

- Признать утратившим силу п.п. 1.3 пункта 1 постановления от 01.07.2021 «Об обязательной иммунизации по эпидемическим показателям», - говорится в тексте документа.

И это несмотря на то, что ранее Евгений Ковалев отмечал «недостаточный уровень» вакцинации молодежи, в том числе среди донских студентов и иностранных учащихся. Планировали даже делать прививки всем желающим по вечерам и ночью. Поднимали вопрос об удаленке.

Неизвестно, будут ли применять в будущем эти меры. Однако после усиления санитарных ограничений на Дону в студенческих общежитиях все еще должны требовать сертификаты о вакцинации от COVID-19, справки о перенесенной инфекции или свежие ПЦР-тесты.

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