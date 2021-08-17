В Ростовской области студентов планируют прививать вечером и по ночам

Иностранные студенты также смогут сделать прививку от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев предложил прививать студентов по ночам и в вечернее время. Об этом этом эксперт заявил сегодня, 17 августа, на заседании опершатаба по борьбе в распространением COVID-19.

- На сегодня среди людей от 18 до 35 лет вакцинировали всего 25% от всех привитых и всего 30% от этого возраста. Предлагаю организовать в о всех ссузах и вузах пункты прививок, стационарные и мобильные. Также в общежитиях эту работу нужно проводить в вечернее и ночное время по предварительной записи. Начало учебного года не за горами, - подчеркнул Евгений Ковлев.

Иностранные студенты также смогут сделать прививку от коронавируса. С этим проблем нет - Роспотребнадзор и Минздрав уже утвердили схему работы в таких случаях.

Также на совещании прозвучала информация о том, что школы региона начнут учебный год в очном формате. Это связано с постепенным спадом заболеваемости среди учителей и других работников.

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Однако уровень заболеваемости все равно остается достаточно высоким (подробности)