Подачу ресурса обещают восстановить в течение дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 3 сентября, на нескольких улицах Таганрога ограничили водоснабжение. Подачу ресурса обещают восстановить в течение дня, к 14 часам. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Так, до 14 часов без воды придется побыть жителям улиц Ленина, Фрунзе, Казачьего, Котлостроительной и Ремесленной.

Кроме того, до 15 часов вода с пониженным давлением будут поступать в квартиры на улицах Свободы, Инструментальной, Водопроводной, Энергетической.

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