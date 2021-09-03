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Общество3 сентября 2021 13:04

3 сентября на нескольких улицах Таганрога ограничили водоснабжение

Это сделали из-за технических работ
Ангелина СКИБА
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Подачу ресурса обещают восстановить в течение дня

Подачу ресурса обещают восстановить в течение дня

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 3 сентября, на нескольких улицах Таганрога ограничили водоснабжение. Подачу ресурса обещают восстановить в течение дня, к 14 часам. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Так, до 14 часов без воды придется побыть жителям улиц Ленина, Фрунзе, Казачьего, Котлостроительной и Ремесленной.

Кроме того, до 15 часов вода с пониженным давлением будут поступать в квартиры на улицах Свободы, Инструментальной, Водопроводной, Энергетической.

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