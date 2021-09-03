«Мисс Россия» в провокационном мини и откровенном декольте шокировала поклонников

Татьяна Котова рассказала о том, каких мужчин выбирают девушки. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграме"

Обладательница титула «Мисс Россия», певица, модель, очаровательная блондинка Татьяна Котова в очередной раз порадовала и одновременно шокировала поклонников откровенным снимком в «Инстаграме». Девушка разместила фото, на котором она предстала перед объективом фотографа в откровенном луке: короткий топ с декольте, практически не скрывающий ее прелести, и в короткой алой юбке.

Пост собрал сотни лайков и комментариев. Особенно активными оказались комментаторы мужского пола.

Так, один из них назвал Татьяну Котову «огненной женщиной», другой - невероятной, третий – сногсшибательной и сексуальной.

Кстати, под постом девушка разместила пост, в котором рассказала, каких мужчин она и другие женщины выбирают.

- Очень хотелось выпить чаю. Она открыла холодильник и налила себе вина. В этом все девушки: мечтают об одном, выбирают того, кто опьяняет, - поделилась Татьяна Котова.

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