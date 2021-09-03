Бруцеллез - инфекционная болезнь, опасная для животных и человека Фото: Мария ЛЕНЦ

В Орловском районе ввели карантин из-за вспышки бруцеллеза у домашнего скота. Очаг инфекции выявили в 2,5 км от хутора Терновой на территории животноводческой точки. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщили в управлении ветеринарии Ростовской области.

В итоге неблагополучным пунктом признали территорию Курганенского сельского поселения. Сейчас там проводят санитарные мероприятия. Населенный пункт нельзя посещать посторонним, кроме местных жителей, запретили вывоз и использование молока, а также выпас домашних животных.

Бруцеллез - инфекционная болезнь, опасная для животных и человека. Эта болезнь может протекать без симптомов.

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