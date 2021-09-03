Житель Ростовской области получил 12 лет колонии за наркоторговлю

Теперь новочеркасец еще долго не сможет торговать запрещенными веществами на свободе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области житель Новочеркасска получил 12 лет колонии особого режима за торговлю наркотиками. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным ведомства, злоумышленник каждый месяц закупал по 2-3 кг марихуаны, а потом продавал этот товар все желающим.

Известно, что мужчину уже несколько раз ловили на подобных преступлениях. В этот раз он также возобновил свою деятельность сразу после выхода из тюрьмы, однако его бизнес снова раскрыли. Теперь новочеркасец еще долго не сможет торговать запрещенными веществами на свободе.

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