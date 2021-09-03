Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 сентября 2021 15:21

В стационарах Ростова лечат уже 1467 ковид-пациентов

Всего под надзором медиков находятся 6540 человек.
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
За сутки в донской столице выздоровел 231 человек

За сутки в донской столице выздоровел 231 человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове за сутки выявили еще 194 случая коронавируса, а в стационарах города сейчас лечат 1467 ковид-пациентов. Такие данные, по состоянию на 3 сентября, обнародовали местные власти.

Так, 450 человек к этому моменту находятся в горбольнице №1 имени Семашко, 210 - в больнице № 6", 126 - в КДЦ "Здоровье". Вместе с амбулаторными пациентами под надзором медиков уже 6540 человек.

За сутки в донской столице выздоровел 231 человек, умерли 15 ростовчан. С начала пандемии зарегистрировали 49 516 заболевших и 43 794 выздоровевших, 2 492 умерших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области к утру 3 сентября выявили 477 случай COVID-19

Новые случаи подтвердили в 53 городах и районах Дона (подробности)