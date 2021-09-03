В стационарах Ростова лечат уже 1467 ковид-пациентов

За сутки в донской столице выздоровел 231 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове за сутки выявили еще 194 случая коронавируса, а в стационарах города сейчас лечат 1467 ковид-пациентов. Такие данные, по состоянию на 3 сентября, обнародовали местные власти.

Так, 450 человек к этому моменту находятся в горбольнице №1 имени Семашко, 210 - в больнице № 6", 126 - в КДЦ "Здоровье". Вместе с амбулаторными пациентами под надзором медиков уже 6540 человек.

За сутки в донской столице выздоровел 231 человек, умерли 15 ростовчан. С начала пандемии зарегистрировали 49 516 заболевших и 43 794 выздоровевших, 2 492 умерших.

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