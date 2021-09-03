Поссорились из-за одежды: шахтинка получила срок за смертельную поножовщину

Приговор вынесли в Шахтинском городском суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Шахтах 36-летняя женщина несколько раз ударила своего супруга ножом. Некоторые раны оказались смертельными, и мужчина умер до приезда скорой. За такое выяснение отношений жительница Дона получила 6 лет колонии общего режима. Кроме того, она должна выплатить компенсацию в 1 млн рублей отцу погибшего, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Как пояснили в инстанции, все произошло в январе 2021 года. Муж и жена принимали гостей, выпивали, а потом разгорелась ссора из-за одежды. Женщина попросила забрать из почтового отделения вещи, которые она заказала. Мужчина в ответ заявил, что не хочет видеть эти вещи, схватил стеклянную бутылку из-под пива и ударил строптивицу по голове.

Один из гостей увел разбушевавшегося друга в коридор, но их тут же догнала пострадавшая, уже с ножом в руках. Она четыре раза ударила обидчика по беру и руке. Возможно, женщина хотела таким жестким способом проучить мужчину, но не рассчитала силы и задела артерии. Ее муж умер на месте до приезда медиков.

- Подсудимая признала себя виновной и активно сотрудничала со следствием. Суд учел, что у нее есть маленький ребенок, а также агрессивное поведение мужа. Приговор вынесли в Шахтинском городском суде 2 сентября, - добавили в объединенной пресс-службе судов региона.

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