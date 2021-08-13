Забила, а потом зарезала: ростовчанку осудят за особо жестокое убийство

Подозреваемая била жертву без разбора в разные места Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове 60-летняя женщина ответит перед законом за особо жестокое убийство сожителя. Все материалы по этому делу уже передали в суд, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла осенью прошлого года в одной из квартир на бульваре Комарова. Подозреваемая около 116 раз ударила мужчину кухонным топориком, молотком и ножом. Причем била без разбора в разные места.

Как добавили в прокуратуре, ростовчанин не мог сопротивляться этому натиску, потому что был парализован. Он лежал в совершенно беспомощном состоянии после инсульта. Он травм и ран мужчина умер на месте. Ему было 59 лет.

Еще один леденящий душу случай расправы произошел в апреле этого года в Шахтах. Тогда мать и дочь задушили, а потом сожгли своего 51-летнего обидчика.

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