Учителя физкультуры будут судить за гибель 12-летнего мальчика в Ростовской области

Возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области учителя физкультуры будут судить за гибель 12-летнего мальчика. Уже возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сегодня, 3 сентября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, в феврале этого года на занятии в спортзале мужчина попросил подростка перетащить гимнастический мат. Ребенок зацепился за шнур волейбольной сетки, упал и ударился головой. Уже вечером школьнику стало плохо, и его увезли в больницу. Медики сделали все возможное, но юного пациента спасти не смогли.

- Теперь учитель физкультуры ответит перед законом за небрежное исполнение обязанностей. Он не обеспечил безопасные условия для детей и не провел инструктаж. Также спортивный зал нужно было полностью проверить перед уроком, - добавили в Следкоме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовских школьников отправили учиться в подвал: городские власти опровергли слова родителей

Ребятам выделили замечательный кабинет на третьем этаже школы (подробности)