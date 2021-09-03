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Происшествия3 сентября 2021 16:41

Учителя физкультуры будут судить за гибель 12-летнего мальчика в Ростовской области

Мужчина ответит перед законом за небрежное исполнение своих обязанностей
Ангелина СКИБА
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Возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»

Возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области учителя физкультуры будут судить за гибель 12-летнего мальчика. Уже возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сегодня, 3 сентября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, в феврале этого года на занятии в спортзале мужчина попросил подростка перетащить гимнастический мат. Ребенок зацепился за шнур волейбольной сетки, упал и ударился головой. Уже вечером школьнику стало плохо, и его увезли в больницу. Медики сделали все возможное, но юного пациента спасти не смогли.

- Теперь учитель физкультуры ответит перед законом за небрежное исполнение обязанностей. Он не обеспечил безопасные условия для детей и не провел инструктаж. Также спортивный зал нужно было полностью проверить перед уроком, - добавили в Следкоме.

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