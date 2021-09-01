Ростовских школьников отправили учиться в подвал: городские власти опровергли слова родителей

В Ростове власти заверили, что школьников не переводили учиться в подвал Фото: Иван МАКЕЕВ

Родители ростовских девятиклассников пожаловались, что их детей отправили прослушивать школьную программу в подвал. Свой крик души они опубликовали в одном из городских пабликов в соцсети.

Разгневанные мамы и папы написали, что их детей перевели из их уже родного класса, в котором, к слову, перед началом нового учебного года был сделан ремонт за счет родителей. Получать знания школьников отправили в полуподвальное помещение, которое, по словам взволнованных родителей, толком и не отапливается.

- Мы, родители девятого «В» класса, призываем администрацию школы одуматься, подумать о здоровье детей и вернуть нам наш класс, – написала мама одного из старшеклассников.

В администрации города оперативно отреагировали на крик души родителей и заверили их в следующем:

- В наступающем учебном году девятиклассники будут размещаться в 305 кабинете на третьем этаже учреждения.

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