В Ростовской области директор предприятия скрыл от налоговой 5,5 млн рублей

За нарушение закона подозреваемому грозит тюрьма
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Ростовской области под уголовное разбирательство попал директор коммерческой организации по строительству автодорог и магистралей. Следователи считают, что руководитель не выплатил государству 5,5 млн рублей налогов.
- Предварительно выяснили, что с февраля по май 2021 глава фирмы рассчитывался со своими контрагентами через третьих лиц и таким способом скрыл от взыскания 5,5 млн рублей. Сейчас детали этого дела еще уточняют, - прокомментировали в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону.
За нарушение закона подозреваемому грозят штрафом до 500 тысяч рублей, принудительными работами до 3 лет или лишением свободы, также на 3 года.
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