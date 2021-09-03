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Происшествия3 сентября 2021 16:58

В Ростовской области директор предприятия скрыл от налоговой 5,5 млн рублей

Уже возбуждено уголовное дело
Ангелина СКИБА
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За нарушение закона подозреваемому грозит тюрьма

За нарушение закона подозреваемому грозит тюрьма

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области под уголовное разбирательство попал директор коммерческой организации по строительству автодорог и магистралей. Следователи считают, что руководитель не выплатил государству 5,5 млн рублей налогов.

- Предварительно выяснили, что с февраля по май 2021 глава фирмы рассчитывался со своими контрагентами через третьих лиц и таким способом скрыл от взыскания 5,5 млн рублей. Сейчас детали этого дела еще уточняют, - прокомментировали в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону.

За нарушение закона подозреваемому грозят штрафом до 500 тысяч рублей, принудительными работами до 3 лет или лишением свободы, также на 3 года.

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Уже возбуждено уголовное дело. Сейчас идет расследование (подробности)